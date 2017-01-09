09 Ocak 2017, Pazartesi
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Bero kampa katılıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


09 Ocak 2017 17:07

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktiksel organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Antrenmana hafif sakatlığı bulunan ve salonda çalışan Slovak savunma oyuncusu Jan Durica katılmadı. İdmana koşuyla başlayan Ramil Sheidaev ise daha sonra takımla çalıştı.

Bero kampa katılıyor

Trabzonspor'da sağ diz dış menisküsündeki yırtık nedeniyle Almanya'da ameliyat edilen Matus Bero'nun bu akşam kampa katılması bekleniyor.

Antalya'da rehabilitasyon döneminden geçecek oyuncunun, tedavisi devam edecek.


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