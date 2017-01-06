Bero ameliyat oldu

06 Ocak 2017 19:45

Trabzonspor, Bero’nun Almanya’da ameliyat olduğunu ve pazartesi günü kampa katılarak rehabilitasyona başlayacağını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada,”Ligin ilk yarasında oynanan Galatasaray müsabakasında yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz dış menüsküsünde yırtık tespit edilen Matus Bero, yapılan konservatif tedaviler sonucu ligin ilk yarısını tamamlamıştır. Antalya Belek kampında ağrıları artan oyuncumuza dün gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk'ün de katılımıyla artroskopik ameliyat yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero’nun rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.