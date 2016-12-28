29 Aralık 2016 00:13

Fenerbahçe'ye geleceği iddia edilen Hatem Ben Arfa'nın menajeri Michel Ouazin'den açıklama geldi.

Ouazine, verdiği kısa demeçte; ''Çin'den oyuncum için ciddi teklifler var bu konuda belirleyici olacak taraf biz değiliz. Kararı PSG verecek'' ifadelerini kullandı.

Tunus asıllı futbolcu için yıllık 12.5 milyon Euro'luk teklif geldiği ifade edilirken oyuncunun bu parayı reddedemeyeceği aktarıldı.

PSG kabul etti

Fransız L'Equipe gazetesi ise, Fenerbahçe'nin PSG ile Hatem Ben Arfa'nın kiralanması konusunda anlaştığını ama Cezayir asıllı oyuncunun İstanbul'a gelmeyi reddettiğini yazdı. Gazete, Ben Arfa'nın en azından sezon sonuna kadar PSG'den ayrılmayı düşünmediğini iddia etti.