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Ben Arfa'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

PSG'li oyuncu Hatem Ben Arfa'dan Fenerbahçe'ye olumsuz cevap geldi.


27 Aralık 2016 15:55


Fenerbahçe'nin ara transferdeki öncelikli hedefi, Hatem Ben Arfa'dan kötü haber geldi.

Fransız basınında, Fenerbahçe'nın ısrarla istediği Hatem Ben Arfa için ''Paris'te kalmak istiyor'' haberlerine yer verildi.

''Ben Arfa'nın geleceği Paris'te yazılı. Nice'ten Paris Saint Germain'e gelen Ben Arfa takımda kalmaya karar verdi" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Paris kulübüyle 18 maça çıkan Ben Arfa, 1 gol attı, 2 gol pası verdi.

Dİğer yandan eski oyuncusu Emmanuel Emenike'yle anlaşma sağlayan Spartak Moskova, Nijeryalı'nın transferi için farklı bir yol izleme kararı aldı.

Rus ekibi, Nijeryalı golcüyü kiralayıp, sezon sonu bedelsiz olarak almayı planlıyor.

Sarı lacivertliler, Emenike transferinden en az zararla kurtulmayı hedeflerken, görüşmelerin bir kaç gün daha süreceği öğrenildi.

Hatem Ben Arfa kimdir?

Paris Saint-Germain'de forma şansı bulmakta zorlanan Hatem Ben Arfa, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği bir futbolcu. Futbola Lyon'da başlayan Hatem Ben Arfa, Lyon'da başka bir Fransız devi Marseille transfer oldu. Marseille'da 75 maçta 14 gol atan Fransız futbolcu, Newcastle United'a transfer oldu. Newcastle United'da 3 sezon forma giyen yıldız oyuncu buradan Hull City'e transfer oldu.

Hatem Ben Arfa'nın kariyerinde tekrardan çıkış yakaladığı takım ise Nice oldu. Geçen sezon müthiş bir performans gösteren Hatem Ben Arfa, buradan dünya devi Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Paris Saint-Germain'de forma şansı bulmakta zorlanan Hatem Ben Arfa Fenerbahçe'de eski günlerine dönebilecek mi merak konusu.

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