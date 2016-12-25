Bellona AGÜ’de galibiyet sevinci

25 Aralık 2016 13:10

Bellona AGÜ Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 10. haftasında deplasmanda Girne Üniversitesi’ni 77-68 mağlup etmeyi başardıklarını hatırlattı. Galibiyetten dolayı teknik heyet ve oyuncuları kutlayan Bozbey, şöyle devam etti:

Eksik oyuncularımıza rağmen iyi gidişatımızı sürdürüyoruz. Tam kadro olana kadar da en az kayıpla devam etmek istiyoruz. Girne Üniversitesi iyi oynayan bir takım. Karşılaşmanın zor geçeceğini tahmin ediyorduk ama kazanmasını bildik. Girne Üniversitesi’ni yenerek, ligde üst üste beşinci galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. Güzel bir galibiyete daha imza attık. Zirve yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. İnşallah böyle devam edip, taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz.

Ligin 11. haftasında BOTAŞ’ı konuk edeceklerini belirten Bozbey, Girne Üniversitesi maçının ardından basketbolculara iki gün izin verdiklerini sözlerine ekledi.