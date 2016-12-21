21 Aralık 2016 22:45

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Bellona AGÜ, Galatasaray'ı 60-56 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Sami Özel, Tekin Özübir, Halil Erkoç

Bellona AGÜ: Sinem Ataş, Wauters 9, Dila Aşkın 5, Ayşegül Günay 14, Dubljevic 4, Gray 17, Gizem Sezer, Wright 11

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 6, Eda Şahin, Pınar Demirok 15, Traore 15, Cansu Köksal, Işıl Alben 4, Papova 4, İnci Güçlü, Vitola 9, Jefferson 3

1. Periyot: 19-5

Devre: 28-20

3. Periyot: 49-39

MAÇIN ARDINDAN

Bellona AGÜ Başantrenörü Ayhan Avcı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray'ı 60-56 yenerek önemli bir zafer elde etiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, çok önemli bir maçı kazandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karşımızda bu ligin lideri, değerli bir takım vardı. Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyum. Daha iyi olabilirdik ama çok hata yaptık. Bu hataları oturup konuşmamız lazım. Galatasaray çok iyi bir takım. Oynadıkları basketbol çok güzel ve çok doğru. Bugün maça çok akıllı başladık ve onun avantajını bütün karşılaşma boyunca kullanabildik. Galibiyeti önemli bir zafer olarak görüyorum. Lara Sanders'ın olmadığı bir dönemde kaybetmeden ilerlemek bizim için çok önemli. Ocak, şubat ayında daha farklı bir takım haline geleceğiz."

Galatasaray cephesi

Galatasaray Başantrenörü Marina Maljkovic ise karşılaşmaya kötü başlamalarının mağlubiyete neden olduğunu ifade etti.

Bellona AGÜ'nün iyi bir takım olduğunu dile getiren Maljkovic, "İlk 10 dakika, maçın kazananını belli etti. İlk periyottaki skordan sonra geri gelemedik. Ayrıca bugün kötü şut yüzdemiz vardı. Zorlu bir atmosferde, çok zor bir karşılaşma oynadık. Tabii ki bu bir bahane değil. Maça çok geç giriş yaptık. Artık önümüzdeki maça bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.