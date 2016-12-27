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Belediyeden 'Beckham'lı kart yanıtı: Sadece o değil Adriana Lima da var!

İzmir'de bir üniversite öğrencisinin toplu taşıma araçlarında kullanmak amacıyla almak istediği öğrenci kartına kendi fotoğrafı kabul edilmeyince, ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafı ile yaptığı başvuru sosyal medyada gündem oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ESHOT Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Sadece Beckham değil Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino ve Tarkan da var" dedi.


27 Aralık 2016 22:16


İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan L.E.M. (20) adlı öğrenci, indirimli olan öğrenci kartına sahip olmak için İzmir Büyükşehir Belediyesine online başvuruda bulundu. Kendi fotoğrafı bir türlü kabul edilmeyen L.E.M., öğrenci olmasına rağmen bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kalınca sisteme ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafını ekledi. David Beckham fotoğraflı kartı teslim alan L.E.M. sonunda öğrenci kartına kavuşurken, kartın fotoğrafı da sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Amacının belediyeyi yanıltmak değil, sadece öğrenci kartına kavuşmak olduğunu söyleyen L.E.M., başına gelen ilginç olayı İHA’ya anlattı.

Kendi fotoğrafını değil, Beckham’ın fotoğrafını kabul ettiler

Onlarca kez kendi fotoğrafını sisteme yüklediğini ancak bir türlü kabul edilmediğini kaydeden üniversite öğrencisi, “İlk yolladığım fotoğraf kabul edilmeyince sistemle ilgili bir hata oldu zannettim. Sonra başka fotoğraflarımı yolladım, vesikalık fotoğrafımın fotoğrafını çekip yolladım ama yine kabul edilmedi. Baktım ki olmayacak, internetten David Beckham’ın fotoğrafını indirip bir daha denedim ve bu sefer kabul edildi. Kart basıldı ve elime geçti. Çok şaşırdım. Beckham’ın fotoğrafının basılacağını hiç tahmin etmiyordum. David Backham hayranı değilim. Futbolu da fazla takip etmem. Bir berberin önünden geçerken dükkana Beckham’ın fotoğrafının asıldığını gördüm ve ‘bundan güzel fotoğraf olur’ dedim. Eve gidip fotoğrafı indirdim” dedi.

'Amacım yanıltmak değildi'

Bir arkadaşının kartın fotoğrafını çekerek Twitter’a yüklediğini, olayın bu şekilde sosyal medyada yayıldığını söyleyen L.E.M., “Benim amacım belediyeyi yanıltmak değil. Üniversite öğrencisiyim ve öğrenci indiriminden yararlanmak için bir an önce karta ihtiyacım vardı. Kendi fotoğrafım kabul edilmeyince bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kaldım. Ben de böyle bir yol denedim. İki aydır Beckham fotoğrafının bulunduğu kartı kullanıyorum. Ben gerçekten öğrenciyim. Kimseyi kandırmak için bu yola başvurmadım. En az dört yıl daha bu şehirdeyim. Tek amacım indirimli öğrenci kartı kullanmak” diye konuştu.

Selena Gomez’li öğrenci kartı

David Beckham fotoğraflı kartına alıştığını, arkadaşlarına “Gözlüğümü çıkarınca Beckham’a benziyorum” diye espri yaptığını dile getiren L.E.M., şöyle konuştu: “Sanırım tek değilim. Benim olayım sosyal medyada paylaşılınca birçok ünlünün fotoğrafını kullanan başka öğrencilerin de olduğunu öğrendim. Mesela Selena Gomez’in fotoğrafıyla kart kullanan da varmış.”

ÜNLÜLER GEÇİDİ!

ESHOT Genel Müdürlüğü, öğrenci kartı için yapılan online başvuruda başkasına ait fotoğraf kullanıldığı tesbit edilen kartların iptal edildiğini duyurdu.

Üniversite öğrencisi L.E.M’nin sisteme ünlü futbolcu David Beckham’ın fotoğrafıyla başvurarak kart almasıyla gündeme gelen konu hakkında ESHOT Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Her gün on binlerce adet başvuru talebinin karşılandığı Kart Ünitesi’ndeki arkadaşlarımız, bugüne kadar aralarında Brad Pitt, Adriana Lima, Angeline Jolie, Johnny Deep, Al Pacino, Tarkan, Ahmet Kaya, Ronaldo, Muslera, Volkan Demirel ve Mesut Özil gibi ünlü fotoğraflarıyla yapılan 40 adet kart başvurusu tespit etmiş ve iptal yoluna gitmiştir. Yoğun talep arasında sahte fotoğraflı başvurusu gözden kaçan L.E.M’nin kartı ise 20 Aralık 2016 tarihi itibariyle iptal edilmiştir. İlk bakışta gülümseten bir yöntem gibi görünse de, yapılan bu iş yanlış beyandır" dendi.

Kaynak: İHA ve DHA

Etiket: izmir, kart



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