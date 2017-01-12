Beijing Guoan'dan Podolski açıklaması!

12 Ocak 2017 10:59

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken Lukas Podolski'nin akıbetinin ne olacağı da merak ediliyor.

Goal Çin'in edindiği bilgilere göre Çin ekibi Beijing Guoan'ın sportif direktörü Shao Jiayi, Çin basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada Podolski'nin harika bir futbolcu olduğunu ancak onu transfer etmek gibi bir niyetleri olmadığını belirterek, ''Podolski çok iyi bir oyuncu ancak bizim transfer hedefimiz değil. Bütün bu söylentilerin nereden çıktığını düşünüyoruz ve kafamız karışıyor'' ifadelerini kullandı.