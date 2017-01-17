Bayram Bektaş: Skora takılmıyorum

17 Ocak 2017 23:25

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor evinde ağırladığı Galatasaray’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ı tebrik eden Bektaş, “Ben skora takılmıyorum. Hem takıma yeni katılan oyuncularımız performansını yükseltmek açısından hem de alternatifimiz olmayan bölgelerde oyuncularımıza şans vermek açısından güzel bir maç oldu. Sadece birinci gole bir şey diyemem. O da kaptırdığımız bir topta Galatasaray güzel bir gol attı. Öteki gollerin hepsi yemememiz gereken gollerdi. Defansif oyuncularımızın yerlerini boşaltmasından dolayı yediğimiz gollerdi” dedi.

Çoğu golü kontradan yediklerini ifade eden Bektaş, “Bazı oyuncularımızı hem yorgunluk hem de ağrılarından dolayı riske edemedik. Performansları yükselsin diye daha çok yeni oyuncularımıza yer vermek istedik. İlerleyen hafta tüm oyuncularımızdan verim alındığında ve forvet eklendiğinde hem skor olarak hem de takım ruhu açısından iyi olacağız. Biraz daha oyun disiplininden kopmamız lazım. Oyun ne olursa olsun oyun disiplininde kopmamız gerekiyordu. İnşallah ilerleyen haftalarda güzel bir Elazığspor izlettireceğiz” diye konuştu.