12 Ocak 2017, Perşembe
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Bayram Bektaş: Galibiyet için sahaya çıkacağız

İyi bir kamp dönemi geçirip, Elazığ’a dönerek Şanlıurfaspor maçına hazırlandıklarını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, yeni transferlerden yoksun çıkacakları karşılaşmada son vuruşu iyi yaptıkları takdirde istedikleri sonucu alabileceklerini söyledi.


12 Ocak 2017 21:01

Antalya kampını tamamlayıp dönen Elazığspor, kulüp tesislerinde çalışmalara başladı. Yeni transferlerden Ozan, Timur, Yusuf, Aldin, Ahmet Sabri'nin de yer aldığı antrenmanda, Teknik Direktör Bayram Bektaş oyuncularla birebir ilgilendi.

Sorunsuz ve sakatsız bir şekilde kampı tamamladıklarını belirten Teknik Direktör Bayram Bektaş, “Gönül isterdi ki yönetimimiz bu kadar sorunla uğraşırken transferleri de yetiştirsin. Takıma katılanların çoğu bildiğimiz tanıdığımız çocuklar. Sabri geçen seneden benim Gaziantep'ten kalecim. Ozan, Timur, Yusuf, Aldin kaliteli çocuklar. Aramıza katılacak olanlar var. Kehinde bugün aramızda olacak. Hep birlikte kampı geçirebilseydik daha iyi olurdu” dedi.Kaliteli oyuncularının olduğunu ifade eden Bektaş, “Şanlıurfaspor maçının önemini herkes biliyor. Biz galibiyet için bu maça çıkacağız. Son vuruşta biraz daha kaliteli oluruz inşallah. Şanlıurfaspor maçına yeni transferlerimizden yoksun çıkacağız. Mevcut futbolcularımız da ellerinden geleni yapacaklar” diye konuştu.

Hafta içi kupa karşılaşmasında oynayacakları Galatasaray maçına da taraftarı beklediklerini belirten Bektaş, “Maçın gelirlerinin şehit polisimiz Fethi Sekin'in ailesine bağışlanması çok güzel bir jest. O şehit, bizim şehidimiz. Allah nasip ederse kabrine ziyarete gideceğiz. Bunların yapılması lazım. Bizim güvenliğimizi sağlamak için şehit oldu. Çocuklarına herkesin sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

Etiket: Elazığspor, Bayram Bektaş


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