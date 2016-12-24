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Başakşehir'den maç sonu hakeme ve Adanaspor'a gönderme

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Adanaspor ve Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda ise Başakşehir'in 72. dakikada iptal edilen golü günün konusu oldu. İstanbul ekibi Twitter hesabından da bu olaya atıfta bulunarak bir mesaj paylaştı.


24 Aralık 2016 20:02


Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Adanaspor ve Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Başakşehir atağında Mossoro topu ağlara gönderdi ancak hakem Hüseyin Göçek önce golü vermesine karşın daha sonra karar değiştirdi.

Doka'nın pasında Visca, çaprazdan kaleciyle karşı karşıya dokunamadı. Arkadan gelen Mossoro ise önündeki topu ağlara gönderdi.

Hüseyin Göçek önce yardımcısı Erkan Akbulut'un orta çizgiye koşması üzerine golü verdi. Adanasporluların itirazlarını yanıtsız bıraktı.

Başakşehirli futbolcular ise gol sevincini yaşarken, Hüseyin Göçek yardımcısının yanına gitti. Erkan AKbulut'la konuşmasının ardından ise bu kez ceza sahasına doğru koşan Göçek golü iptal etti.

Üstüste değişen kararlar futbolcuları isyan ettirdi.

Maç sonrası Başakşehir Twitter hesabından göndermede bulunarak maçın bulunduğu linki paylaşarak, "Karşılaşmanın gollerini ve verilmeyen gölümüzde Adanasporluların Hüseyin Göçek'i nasıl ikna ettiklerini izlemek için..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: A.A.

Etiket: başakşehir, adanaspor



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