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Başakşehir kupada kayıp!

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 5. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Yeni Amasyaspor ile karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.


19 Ocak 2017 22:26

Maçtan dakikalar

16. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Doka'nın şutunda top auta çıktı.

43. dakikada Cikalleshi’nin ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Ömer’in müdahalesi ile kornere gitti.

47. dakikada sol kanattan Ferhat Öztorun'un ortasında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

76. dakikada Holmen’in pası ile ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan İrfan Can’ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler xx, Gökhan Memişoğlu xx, Seyfettin Ünal xx

Medipol Başakşehir: Faruk xx, Ferhat xx, Bekir xx, Egemen xx (Attamah dk. 55 x), Musa xx (Caiçara dk. 63 x), Alparslan xx, Doka xx, Holmen xx, İrfan Can xx, Napoleoni xx, Cikalleshi xx (Mustafa Pektemek dk. 69 x)

Yeni Amasyaspor: Ömer xx, Barış xx, Simbo xx, Muhammet Emin Gül xx, Mikail xx, Ergin xx, Muhammet Emin Bakan xx, Taşkın xx (Aslan dk.78 ), Ali Fırat xx, Orhan Gazi xx (Hayrullah dk. 65 x), Vombola xx (Fatih Sultan dk. 58 x)

Sarı kartlar: Ergin, Simbo, Vombola (Yeni Amasyaspor), İrfan Can, Doka (Medipol Başakşehir)

Etiket: Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası



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