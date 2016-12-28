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Başakşehir, Göztepe'ye rövanşı da vermedi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu mücadelesinde Medipol Başakşehir, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Başakşehir bu sonucun ardından gruptan çıkmayı garantiledi.


28 Aralık 2016 19:59


Ziraat Türkiye Kupası F Grubu mücadelesinde Göztepe ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Göztepe - Medipol Başakşehir maçı 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Bornova İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir'in gollerini 31. dakikada Alparslan Erdem ve 67. dakikada Uğur Uçar kaydetti.

Geçen hafta iki ekip arasında oynanan mücadeleyi de Medipol Başakşehir 6-2 kazanmıştı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Ferhat’ın ortasında topla buluşan Cengiz’in kafa vuruşunda top auta gitti.

16. dakikada Leroy’un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Segbefia’nın şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leroy’un vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

31. dakikada Alparslan Erdem’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Salim’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk’ta kaldı.

56. dakikada Cengiz’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

61. dakikada Leroy’un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Umut’un şutunda kaleci Ufuk topu kornere çeldi.

67. dakikada Uğur Uçar’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

88. dakikada Burak Çolak’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk’ta kaldı.

Stat: Bornova
Hakemler: Serkan Çınar xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdinç Sezertam xx
Göztepe: Yavuz Aygün x, Emre Can Coşkun x, Soner Dikmen x, Umut Nayir xx, İsmail Can Üzüm x (Hakan Barış dk. 56 xx), Benjamin Fuchs x, Salim İyik x (Famoussa Kone dk. 63 xx), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Prince Segbefia xx, Leroy George x (Burak Çolak dk. 78 x), Halil Akbunar xx
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fatih Kuruçuk, Metin Acet, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan xx, Ferhat Öztorun xx, Joseph Larweh Attamah xx, Cengiz Ünder xxx (Okan Saraçoğlu dk. 86 ?), Mustafa Pektemek xx, Musa Muhammed xx, Holmen xx, Cheikhou Dieng xx (Eren Albayrak dk. 65 xx), Uğur Uçar xx, Alparslan Erdem xxx, Sokol Cikalleshi xx (Stefano Napoleoni dk. 79 xx)
Yedekler: Faruk Çakır, Rajko Rotman
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Alparslan Erdem (dk. 31), Uğur Uçar (dk. 67) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Soner Dikmen, Hakan Barış (Göztepe), Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir)

Kaynak: Fotospor

Etiket: başakşehir, göztepe



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