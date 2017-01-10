10 Ocak 2017 10:33

Devre arası transfer döneminde kadro kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Medipol Başakşehir, Chelsea'li Christian Atsu'yu transfer etmek istiyor.



Bu sezon Championship ekiplerinden Newcastle United'ta kiralık olarak forma giyen Ganalı oyuncunun transferi adına Londra ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir yönetimi oyuncuyu satış opsiyonuyla birlikte kiralamayı hedefliyor.



Transfer görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenilirken yönetimin 24 yaşındaki oyuncuya imza attırmak için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.



Sağ bek de gündemde...

Öte yandan sağ bek pozisyonuna da takviye yapmayı planlayan Medipol Başakşehir, Rijeka'nın 24 yaşındaki sağ beki Stefan Ristovski'yi gündemine aldı.



Beşiktaş'a Matej Mitrovic'i gönderen Hırvat kulübün sezon başında Avrupa Ligin'de karşılaştığı rakibi Medipol Başakşehirle pazarlıklarını sürdürdüğü gelen haberler arasında. (Lig Tv)