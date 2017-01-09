Barcelona yıldızlarını FIFA ödül törenne göndermiyor

09 Ocak 2017 17:01

İspanya La Liga'da 17. hafta mücadelesinde Villarreal deplasmanında Messi'nin son saniye frikiğiyle 1 puanı kurtaran Barcelona'da, kulüp yıldız oyuncularını bu akşam Zürih'te yapılacak olan FIFA ödül töreninne göndermeyeceğini açıkladı.

Villarreal maçı ve Pique'nin tepkisi...

Dün akşam oynanan Villarreal maçında iki net penaltılarının verilmediğini belirten Barcelona'lılar, hakem Ignacio Iglesias Villanueva'ya büyük tepki göstermiş, stoper Gerrard Pique de maç sonu La Liga başkanı Javier Tebas'a "Gördün mü?" diyerek sert tepki göstermişti. Villarreal maçının üzerinden 24 saat geçmeden Katalan kulübünden böyle bir açıklama gelmesi ise İspanyol basınında infial yarratı. Ortak görüş, Barcelona'nın FIFA'ya tepkili olduğu yönünde...

Athletic Bilbao maçını sebep gösterdiler

Barcelona kulübü yaptığı açıklamada ise yarın akşam Kral Kupası'nda oynanacak olan Athletic Bilbao maçını ve hazırlıklarını sebep göstererek yıldızlarını bu organizasyona göndermeyeceğini açıkladı. Katalan kulübü, Gianni Infatino başta olmak üzere FIFA yöneticilerine teşekkür etmeyi ise unutmadı!

"Ronaldo kazandı" iddiası

İspanyol basınında Barcelona'nın bu hareketi, FIFA'ya ve İspanya Futbol Federasyonu'na bir tepki olarak algılanırken, bir başka iddia ise Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ın aday olduğu FIFA yılın futbolcusu ödülünü Cristiano Ronaldo'nun kazandığı, bunu öğrenen Barcelona'lı futbolcuların ise törene katılmak istemediğiydi.

Başkan katılacak

Öte yandan ödül törenine Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu, sportif direktör Jordi Mestre ve asbaşkan Silvio Elias'ın ise katılacakları bildirildi. Ödül töreni TSİ ile bu akşam 19.30'da başlayacak.