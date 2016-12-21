21 Aralık 2016 01:09

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu onuncu hafta maçında Banvit, deplasmanda Çek ekibi CEZ Nymburk'a 86-75 yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 16-13 geride tamamlayan Banvit, soyunma odasına da 40-34 geride gitti.

İkinci yarıda da istediği oyunu ortaya koyamayan ve son çeyreğe 67-56 geride giren Banvit, müsabakadan 86-75 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Banvit, gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. CEZ Nymburk ise yedinci galibiyetini aldı.

Maçın en skorer ismi, 33 sayıyla CEZ Nymburk'tan Bryon Allen olurken, Banvit adına Damian Kulig ve Jordan Theodore ise on sekizer sayı üretti.

Salon: CEZ Nymburk

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Luka Kardum (Hırvatistan), Radomir Vojinovic (Karadağ)

CEZ Nymburk: Allen 33, Benda 8, Hruban 8, Welsch, Meier 2, Lawrence 10, Hass 6, Peterka, Simpson 17, Kriz 2

Banvit: Muric 2, Orelik 5, Vidmar 10, Theodore 18, Chappell 13, Can Maxim Mutaf 3, Kulig 18, Tolga Geçim, Emir Gökalp 6, Metehan Akyel

1. Periyot: 16-13

Devre: 40-34

3. Periyot: 67-56