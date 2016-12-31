Balıkesirspor’da 6 oyuncu ile yollar ayrıldı

31 Aralık 2016 14:01

TFF 1’inci Lig takımlarından Balıkesirspor’da Daudet N’Dongala ve Genero Zeefuik’in de ayrılmasıyla birlikte bu sezon sözleşmesi feshedilen oyuncu sayısı 6’ya yükseldi. Sezon başından bu yana maddi sorunlar nedeniyle zor günler yaşayan kırmızı beyazlı kulüpte daha önce Josip Tadic, Muammet Aran, Dilaver Güçlü ve Hüseyin Tok’la da yollar ayrıldı. Balıkesirspor’da’ alacağı için Federasyon’a başvuran Eray’ın sözleşmesini feshetmemesi için para arayışı sürüyor.

Gidenlerin ardından şu an 4’ü yabancı, 8’i genç takımdan 24 kişilik kadroya sahip olan kırmızı beyazlı kulüpte Muhammet Ali Doğan ve Oğuz Yılmaz ise sakatlıkları sonrası sezonu kapattı. Balıkesirspor’da sözleşmesi süren ancak 25 kişilik kadroda düşünülmeyen ve vizeleri yapılmayan İlhan Eker ve Cüneyt Köz gibi isimlerle ilişiğini ise henüz kesmedi. Cüneyt Köz’ün devre arasında takıma dönmesi bekleniyor. İlhan Eker’e ise dönüş yolu kapalı olduğu belirtildi.