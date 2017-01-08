08 Ocak 2017, Pazar
> Diğer Sporlar > Balıkesir'de salonun başpehlivanı Recep Kara

Balıkesir'de salonun başpehlivanı Recep Kara

BALIKESİR'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ile Karesi Belediyesi'nin şehitleri anmak için düzenlediği yağlı pehlivan güreşleri, Recep Kara'nın başpehlivanlığıyla sonuçlandı.


08 Ocak 2017 09:41

Türkiye'de ilk kez spor salonunda kurulan er meydanında yapılan güreşlerde birbirinden önemli mesajlar verildi. Güreşleri izlemek için gelen tüm vatandaşlara, Türk bayrağı dağıtıldı. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha lanetlendi. Astsubay Ömer Halisdemir ve polis memuru Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı. Ayyıldızlı tişört giyen genç sporcular, 'Dün Çanakkale'yi geçemediler, bugün Boğaz köprüsünü', 'İşte meydan, işte millet, teröre karşı tek yürek' yazılı pankartlar taşıdı. Yağlı güreşleri yılın 12 ayına yaymayı amaçlayan etkinlikle birlikte Türkiye'de bir yağlı güreş ligi kurulması da gündeme geldi.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "654 yıldır yapılan yağlı güreşler, sezonluk bir spordu. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz kurultayda ilk kez kapalı bir alanda organizasyonun yapılması ve bu sporun 12 aya yayılması gündeme geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ile başpehlivanlarımızın katılımıyla bugün önemli deneme yapıyoruz" dedi.

ÖDÜLLER ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANDI

Kırkpınar Başpehlivanları Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Serhat Balcı, Türk bayraklarıyla çıktıkları salonda, şehitler için kol bağladı. Başpehlivanların kazandıkları para ödülünü şehit ailelerine bağışladığı açıklandı.

Finalde, tüm rakiplerini yenen son Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile Orhan Okulu karşılaştı. Kara, güçlü rakibini yenerek altın madalyayı kazandı. Güreşlerde Mehmet Yeşil Yeşil üçüncü, İsmail Kurt ise dördüncü oldu.

Dereceye giren başpehlivanların kupa ve madalyalarını Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim verdi.

Kaynak: DHA

Etiket: Balıkesir, başpehlivan


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray için son iddia: Jose Fonte

Galatasaray için son iddia: Jose Fonte

Vitor Hugo için rakam belli oldu

Vitor Hugo için rakam belli oldu

Caceres transferi Muslera'yı kızdırdı

Caceres transferi Muslera'yı kızdırdı

Emenike'nin yeni takımı

Emenike'nin yeni takımı


Mehmet Ekici - Aatıf transferinde şok detay!
Mehmet Ekici'de son dakika Bundesliga sürprizi
Beşiktaş'ın B planı: Simone Zaza

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe'nin ikinci transferi kim olacak?


EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ekici - Aatıf transferinde şok detay! Mehmet Ekici - Aatıf transferinde şok detay! - Mehmet Ekici - Aatıf takası Fenerbahçe'nin Sivasspor ile ...
Caceres transferi Muslera'yı kızdırdı Caceres transferi Muslera'yı kızdırdı - Trabzonspor'un, Galatasaray'a Martin Caceres transferinde...
Galatasaray için son iddia: Jose Fonte Galatasaray için son iddia: Jose Fonte - Galatasaray'da stoper transferi konusunda henüz netleşmiş...
Beşiktaş'ın B planı: Simone Zaza Beşiktaş'ın B planı: Simone Zaza - Beşiktaş'ta Samuel Eto'o transferinin gerçekleşmemesi son...
Mehmet Ekici'de son dakika Bundesliga sürprizi Mehmet Ekici'de son dakika Bundesliga sürprizi - Aatıf sorunu çözülür çözülmez Fenervahçe'ye imza atmayı b...
Zoran Tosic, gelecek hafta netleşecek Zoran Tosic, gelecek hafta netleşecek - Trabzonspor bir süredir takip ettiği CSKA Moskova'nın Sır...
Emenike'nin yeni takımı Emenike'nin yeni takımı - Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın kadroda gö...
Vitor Hugo için rakam belli oldu Vitor Hugo için rakam belli oldu - Brezilya'nın Lance gazetesi, Galatasaray'ın Vitor Hugo iç...
Fenerbahçe’ye yeni bir kumpas mı kuruluyor? Fenerbahçe’ye yeni bir kumpas mı kuruluyor? - Yargıtay’ın, beraat eden Fenerbahçe Başkanı Yıldırım’a ku...
Kayserispor'da ikinci yarının ilk haftasında 4 oyuncu forma giyemeyecek Kayserispor'da ikinci yarının ilk haftasında 4 oyuncu forma giyemeyecek - Afrika Uluslar Kupası ve cezalılar, Kayserispor'u zor dur...