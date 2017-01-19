Badou Ndiaye için dev rakam

19 Ocak 2017 01:06

Türkiye'de devlerin paylaşamadığı Badou Ndiaye'nin ünü ülke sınırlarını aştı.

Osmanlıspor'un Senegalli yıldızı Badou Ndiaye'ye Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United talip oldu.

West Ham United'ın Badou Ndiaye için Osmanlıspor'a 5.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Badou Ndiaye kimdir?

Osmanlıspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Badou Ndiaye, gollerden sonra yaptığı kartal pençesi ile biliniyor. Badou Ndiaye, 2015 yılında Bodo Glimt takımından 350 bin Euro'ya transfer edilirken, iki senede gösterdiği performansla devlerin dikkatini çekti.

Badou Ndiaye henüz sezonun yarısı olmasına rağmen Osmanlıspor ile 29 maça çıkarken, 6 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi.

Badou Ndiaye'nin transfermarkt değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.