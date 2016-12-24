24 Aralık 2016, Cumartesi
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Babel'in transferi soru işaretlerini beraberinde getirdi

İşte Beşiktaş'ın Deportivo'dan transferi Ryan Babel ile ilgili 5 soru işareti.


24 Aralık 2016 01:15


Beşiktaş, Deportivo'da hayata dönen Ryan Babel'le sözleşme imzalamaya hazırlanıyor... fakat Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili aydınlanmayı bekleyen pek çok soru işareti var.

- Sezon başında bonservisi elindeyken, imza parası olmadan ve 1 milyon euro'ya imza atmaya hazırken Babel neden alınmadı?

- 6 ay için Deportivo'da 110 bin euro'ya oynarken, Beşiktaş yarım sezon için 850 bin euro ödeyecek mi?

- Deportivo'dan başka talibi olmayan ve zaten kazandığının 8 katı verilecek olan bir oyuncuya 1 milyon euro imza parası ödenecek mi?

- Deportivo sadece yarım sezonluk sözleşme teklif ederken, Beşiktaş neden 2.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunacak?

- Aboubakar, Atınç, Boyko, Aras ve Alexis gibi Babel de yönetimin transferi mi? Yoksa Şenol Güneş'in de onayı var mı?

Yarım sezonluk anlaşmıştı

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain’de geçirdiği 1 yılın ardından Deportivo’yla yarım sezonluk anlaşma sağlaması sebebiyle Beşiktaş’a ara transferde bonservisi elinde olan Babel’in sözleşme detayları da ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuyla 2,5 yıllık kontrat için sözleşen yönetimin, kendisine sezon başına 1.3 milyon Euro ödeyeceği, ek olarak anlaşmada opsiyon maddesinin bulunacağı bildirildi.

Kasımpaşa’da 14 gol attı

Asıl bölgesi sol kanat olmasına rağmen zaman zaman hücum hattında da görev yapabilen başarılı futbolcu, Kasımpaşa formasıyla 2013-15 sezonları arasında 57’si ilk 11’de olmak üzere 59 maça çıkıp 14 gollük performans sergilemişti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: son dakika transfer Beşiktaş, flaş, babel



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