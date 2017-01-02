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Babel'in Beşiktaş'ta kazanacağı ücret belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni transfer ettiği Ryan Babel'in 2,5 sezonda alacağı ücret belli oldu. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı futbolcuya 2,1 milyon Euro yıllık garanti ücret ödeyecek.


02 Ocak 2017 15:57


Beşiktaş, Ryan Babel transferinin detayları konusunda açıklama yaptı. Sezon sonuna kadar 1,2 milyon Euro net ücret kazanacak olan yıldız futbolcuya, 2,5 sezonda toplamda 5.4 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

İşte KAP açıklaması:

Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ryan Babel kimdir?

Babel, 2004-2005 sezonunda ilk kez Ajax formasıyla resmi maçlara çıkmaya başladı. İlk sezonunda 24 maça çıkan ve 8 kez fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu bu performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Babel ile birlikte o dönemde Ajax kadrosunda Wesley Sneijder, De Jong, Rafael van der Vaart ve bir dönem Beşiktaş forması giyen Julien Escude gibi isimler de vardı.

8-0'lık maçta 2 gol atmıştı

İngiliz ekibi Liverpool'da toplam 3,5 sezon top koşturan Babel, 135 maça çıkarak 22 gol attı. Sol kanatta forma giyen futbolcu Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği sonradan oyuna girerek 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Kasımpaşa'da 2 sezon forma giydi

2011 yılında gözden düşen Babel Liverpool'dan ayrıldı ve 7 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın yolunu tuttu. Alman ekibinde 1 sezon forma giyen Babel daha sonra yetiştiği kulüp olan Ajax'a gitti. Eski kulübü ile 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel sürpriz bir şekilde Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa formasıyla 59 maçta 14 gol attı. Kasımpaşa'nın küçülmeye gitmesinin ardından Babel'in adresi bu kez Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain oldu. 14 maçta 2 gol atan Babel'in Al Ain macerası da 1 sezon sürdü.

Deportivo ile hayata döndü

Sezon başında Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile 6 aylık sözleşme imzalayan Babel gösterdiği performans ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. 30 yaşındaki futbolcu Deportivo'da 11 maçta 4 gol ve 1 asistle oynuyor.

Babel'in milli  takım kariyeri

Hollanda alt yaş kategorilerinde U17, U19, U20 VE U21 takımlarında forma giyen Babel 42 kez de Hollanda A Milli Takım forması giydi ve 5 gol attı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Beşiktaş, Ryan Babel



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