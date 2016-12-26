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Babel'den başkana İstanbul ayarı!

Yeni transfer Ryan Babel'in menajeri Willi Haatrecht'i, Deportivo Başkanı Tino Fernandez'le görüşmeye bile sokmadan Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmesinin arkasında ilginç bir nedenin yattığı ortaya çıktı.


26 Aralık 2016 09:52


Yeni transfer Ryan Babel'in menajeri Willi Haatrecht'i, Deportivo Başkanı Tino Fernandez'le görüşmeye bile sokmadan Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmesinin arkasında ilginç bir nedenin yattığı ortaya çıktı.

Başkan Fernandez, Babel'e, ''gideceğin takımın stadının hemen yanında daha birkaç önce bomba patladı. Kendini ve aileni tehlikeye nasıl atacaksın?'' diye sordu. Bunun üzerine Babel, ''Ben İstanbul'da yaşadım. Nereye gittiğimi çok iyi biliyorum. Güvenlik ile ilgili en ufak korkum yok. İstanbul ile İspanya'nın herhangi bir şehri kıyaslanamaz bile'' diye cevap verdi.

Babel, İstanbul'a Noel'i kutlamaya gelmiş

Babel'in İstanbul'a gelmesi ile ilgili menajeri Winnie Haatrecht'ten ilginç bir değerlendirme geldi. Hollandalı menajer Fox Sports'a yaptığı açıklamada, ''Ryan, İstanbul'a Atiba ve ailesiyle Noel'i geçirmek için gitti. Yıllardır arkadaşlar. Beşiktaş'ın bir ilgisi var evet doğru ama iki taraf arasındaki görüşmeler Noel'den sonra yapılacak'' açıklamasında bulundu.

Oğuzhan, Babel'in hevesini kursağında bıraktı

Beşiktaş'ın müstakbel yeni transeri Ryan Babel, Gaziantepspor maçını yönetici Umut Güner'in locasında Adriano ve Talisca ile birlilte izledi. Hollandalı oyuncu Oğuzhan'ın penaltı pozisyonunda cep telefonunun kamerasını sevinç gösterisini çekmek için hazırladı. Fakat Oğuzhan golü kaçırınca Babel'in hevesi kursağında kaldı. Adriano ise bu duruma gülerek karşılık verdi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: ryan babel, beşiktaş



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