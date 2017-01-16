16 Ocak 2017, Pazartesi
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Babası onayladı! Galatasaraylı oluyor!

Adı Galatasaray'la anılan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan transfer dedikoduları hakkında açıklamalarda bulundu.


16 Ocak 2017 08:08

Adı Galatasaray'la anılan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan transfer dedikoduları hakkında konuştu. Erol Ayhan, ''Şu anda Kaan'ın bir takımla kontratı var. Ciddi bir şey yok, bu yüzden transfer konusunu konuşmadık. Uzun vadeli bir planımız yok. Çıkan haberleri gazetelerden okuyoruz. Ne zaman ne olur kestiremezsiniz. Kaan profesyonel bir oyuncu ama ben Kaan'ın Türkiye'de oynamasını isterim. Hepimiz gurbete bir gün Türkiye'ye döneceğiz diye geldik" cevabını verdi.

Galatasaray'da Semih Kaya depremi

Konya deplasmanından 1-0'lık zaferle ayrılan Galatasaray'da Semih Kaya'nın yaşadığı sakatlık can sıktı. Milli oyuncunun Elazığspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Semih'in yokluğunda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, defansın göbeğini yeni transfer Ahmet Çalık ve Hakan Balta'dan kuracağı bildirildi. Bu arada Semih'in sakatlığının ciddi olma ihtimali belirdi. İlk gelen bilgilere göre korkulan olursa Semih'in 1 ay bile sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.

Semih Kaya'nın bu sakatlığı sonrasında Gil'i transfer etmek isteyen Galatasaray'ın babasının onay verdiği Kaan Ayhan'ı da istediği bildiridli.

Kaynak: Fotospor

Etiket: kaan ayhan, galatasaray


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