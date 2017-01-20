Aziz Yıldırım'ın Advocaat'ı eleştirdiği 4 önemli nokta

20 Ocak 2017 09:16

Fenerbahçe'de yönetimle teknik direktör Dick Advocaat arasında bazı oyuncular yüzünden kriz çıktı... Adanaspor karşısında alınan beraberliği hakeme bağlasa da "kötü oyun" itirafında bulunan Aziz Yıldırım'ın Hollandalı teknik adamı aldığı kararlar yüzünden eleştirdi.

Yıldırım'ın tepki gösterdiği Advocaat kararları:

* Antalya kampına gitmeyen. Sadece bir idmana çıkan Aatıf'ı 11'e koymak anlamsız bir karardı.

* Karavaev bu maçta Aatıf'ın yerine 11'de başlayabilirdi.

* Alper Potuk değil de neden Ozan Tufan 10 numara başladı.

* 96 yaşındaki dedesi hasta olduğu diye bir oyuncuya 5 gün izin verilir mi?