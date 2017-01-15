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Aziz Yıldırım'dan sert sözler

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.


15 Ocak 2017 21:30

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

İşte Yıldırım'ın maç sonu flaş sözleri:

"Adanaspor'u tebrik ediyorum. Hak ettiler, puan aldılar. Bizim takım kötü oynadı, iyi oynamadılar. Böyle profesyonellik olmaz, duysunlar beni. Seyirciler bu soğukta geliyor, oyuncular bunun idrakında değil. Buradan duysunlar sesimi. Böyle soğuk günde seyirci geliyor. Oyuncular bunun idrakında değil.

Bu sezon da 2-3 takım hariç her takıma hakem hataları yapılıyor. Bir hata yapılmışsa kural neyse onu yaparsınız. Hakem camiasında gruplaşmalar var. Senin adamın, benim adamım. İlk devrede 2-3 takım hariç, her takıma hakem hataları yapılıyor. Sarı kart gösteriyor, 'burada, burada, burada' diyor."

Hakemlere para verilsin diye destek veren başkandım. Kafaları rahat olsun, onlar da sahada mutlu maç idare etsin. Şimdi bakıyoruz hiçbir hakem ceza almıyor. Eskiden hakemler ceza alırdı. Daha 6. dakikada penaltı var. Bunu vermeyip maçın kaderi ile oynuyorsun. İlk yarıda penaltımız verilmedi. Maçın kaderiyle oynuyorsunuz. Bütün emekler boşa gidiyor.


Bu ülkede hakem terörü var. ayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere spor ile alakalı herkesi göreve çağırıyorum. Siyasilere sesleniyorum bunlara müdahele edin terörü bu resmen. Bana ceza vermeniz olayı çözecekse, ben hiç gelmeyeyim. Ama söyleyeceğiz doğruları, yanlışları.

Sayın başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor, açıklasınlar. Paranın üstüne oturmuşla Federasyon başkanına bir şey söylendiği zaman sopa ellerinde ceza veriyorlar. Türk sporu nereye gidiyor? Böyle gitmez. MHK Komitesi Başkanı, bir kulübün başkanı ile oturup 4 saat yemek yiyor. Bir defa da değil. Böyle konuşunca da "Size ceza veririz" ne verirseniz verin kardeşim!

Dün Aykut Hoca konuşuyor, yanlış mı konuştu? Doğru. Bugün de Ümit (Özat) Hoca konuşmuş. Yanlış mı? Değil.

Türk futbolu 10 sene sonra bu durumdan kurtulamaz. Almanya hatırlayın, 2000'lerde hiç oyuncusu yoktu. Herkes para peşinde. Böyle iş olmaz. Çok yazık. Bu kadar paralar harcanıyor. Hiçbir şey yok. Böyle düzen olur mu? "Kulüpler şu kadar para alıyor, bu kadar para alıyor" diyorlar. TRT'de bir tanesi çıkıyor, çok akıllı ya, Fenerbahçe yayından 10 milyon dolar alıyor diye konuşuyor. 30 milyon TL alıyoruz ya.

Böyle sistem olmaz beyler, sizler de bu çarkın içinden çıkın. Hatır gönül muhabbet işine girmeyin. Medyaya genel söylüyorum. Türk Milli Takımı bu sistemde başarılı olamaz. Yerli oyuncuların hepsi kendini atlamış zannediyor. Bir gelişme yok yani.

Ben hapishaneye girdim, Kulüpler Birliği'nden 1 kişi ziyaret etti mi? Etmedi. Ben niye katılayım Kulüpler Birliği zirvesine. Bu stat dolu olsaydı bugün taraftar sahaya inerdi ya bu hakem yüzünden.

Tehlike görüyorum. Bi,rlik beraberlik için ses çıkartmıyoruz. Ama Federasyon onlara bir şey yapmıyor. Biz konuşunca ceza alıyoruz.

Hakem hataları cezalandırılmalı. Bunu devletin en üst kademelerine kadar taşıyacağım. Hep hata var hep hata var. Hata yapan ceza alacak.

Plan yok, program yok... Orada beyler paraları yiyorlar... Yetiştirilen bir tane antrenör var mı? Eğitmen yok futbolda. Milli Takım'dan bir antrenör gönderiyorlar Adana'nın başına, üstüne milli takımdaki görevine devam ediyor. Böyle bir şey yok.

Dün Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle? Hakem kararlarında istikrar olacak. Bizimkiler kafalarına göre karar veriyorlar. Sahaya çıkan bütün hakemlerin kafasında bir şey var. Bugünkü hakem 2-2'den sonra 2-2 bitsin diye elinden geleni yaptı. Hakem Serkan Çınar, bizim arkadaşlara söylemiş. Penaltıyı görmemiş. Nasıl görmüyorsun ya?

Şimdi diyorlar tüm paraları TL'ye çevirelim. 5 sene yabancı oyuncu girişini yasaklayalım. Gelin hep beraber yeni bir düzene geçelim. Federasyon seçimi yapalımHasan Doğan rahmetli ne yaptı, bütün çürükleri temizledi. Elma, armut temizlenecek, yenileri gelecek.

Bundan sonra her yazdığım yazının bir kopyasını Cumhurbaşkanı sekreterliğine göndereceğim.

Çözüm üretmek lazım, yarın ya da sonra çok kötü olaylar olur. Seçim olacak ise seçim. Ne olacak ise olacak. Yusuf Namoğlu önemli değil, zihniyet önemli

Kaynak: Fotospor

Etiket: aziz yıldırım, fenerbahçe


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