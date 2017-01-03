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Aziz Yıldırım'dan sert açıklama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir spor muhabirinin kendisi hakkında yalan ifadeler kullandığı belirterek ser bir açıklama yaptı.


03 Ocak 2017 23:01


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir spor muhabirinin kendisi hakkında yalan ifadeler kullandığı belirterek ser bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yıldırım, "Bu akşam TRT SPOR kanalında yayınlanan Kamp Günlüğü Programı'nda, Barış Yurduseven isimli muhabir, İstanbul Başakşehir Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya, şahsımın takımımızın transferlerini Başakşehir maçına göre yapacağımız şeklinde bir açıklama yaptığımı belirtmiş, Abdullah Avcı da bu ifade üzerinden yorum yapmıştır. Benim herhangi bir mecrada bu yönde bir demecim olmamıştır. Bahse konu ifade yalandır. Söz konusu muhabir, şahsım üzerinden yalan ifadeler kullanmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü transferlerini herhangi bir maça göre değil, kendi planlaması çerçevesinde yapmaktadır ve öngörülen süre içerisinde transfer çalışmaları sonlandırılacaktır. Dolayısıyla bu tür ifadeler yalandır. TRT gibi bir kurumu, yalan haber yapmamaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Etiket: aziz yıldırım, fenerbahçe



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