16 Ocak 2017, Pazartesi
> Fenerbahçe > Aziz Yıldırım'dan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici transferi konusunda flaş ifadeler kullandı.


15 Ocak 2017 21:52

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici transferi konusunda flaş ifadeler kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ekici transferi hakkındaki sözleri:

Biz Mehmet Ekici'ye talip olmadık. Mehmet, G.Saray'la görüşmeler yapıyormuş. Sonra Trabzon kanadından bize önerildi. Biz de 'tamam' dedik. İki ay önce bizden Aatıf ve Fernandao'yu istediler. Sonra takas gündeme geldi.

Biz Trabzonspor'a parasal olarak 'bu transferi yapalım' dedik. Mehmet Ekici için 2 milyon Euro teklif ettik, onlar 'hayır' diyor. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de oynamak istediğini ve önceliğinin burası olduğunu söyledi. Trabzonspor da çocuğun bu söylediğini dikkate almalı.

Antalya'ya ben Aatif konusunda sitem ettim, 'bu çocuğun aklını karıştırıyorsunuz' dedim. Ben Antalyaspor Başkanı ile zerre konuşmadım. Ben kendisini tanımam zaten, babasını tanırım.

'Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gelmesin, Fenerbahçe kuvvetlenir' diye düşünüyorlar. Bir oyuncuyla ne kadar olur, saçma.

Kaynak: Fotospor

Etiket: mehmet ekici, fenerbahçe


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

''Tek suçlu hakem değil''

''Tek suçlu hakem değil''

Kjaer yoksa Fenerbahçe kazanamıyor

Kjaer yoksa Fenerbahçe kazanamıyor

Dick Advocaat: Sahada 10 numaraya ihtiyacımız var

Dick Advocaat: Sahada 10 numaraya ihtiyacımız var

Aziz Yıldırım'dan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan flaş Mehmet Ekici açıklaması!


Ozan Tufan: Taraftarlarımızdan özür dileriz
Volkan Demirel: Bizim bizden başka dostumuz yok
Aziz Yıldırım'dan sert sözler
Fenerbahçe - Adanaspor maçında ortalık karıştı
Fenerbahçe'ye Itandje engeli
Fenerbahçe'de Mehmet Topal sakatlandı

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Engin İpekoğlu: ''Transfer yasağını kaldıramazs...


EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu! Galatasaray'a yabancı kuralı piyangosu! - Levent Nazifoğlu'nun ''isim ve mevki'' vermeden transferi...
Mehmet Ekici defteri kapandı Mehmet Ekici defteri kapandı - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapandı...
Ekici'nin avukatının sürpriz teklifi: İmza attırın! Ekici'nin avukatının sürpriz teklifi: İmza attırın! - Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'ye imza attırmak...
Harold Preciado Galatasaray'la anlaştı iddiası Harold Preciado Galatasaray'la anlaştı iddiası - Kolombiya basını, Deportivo Cali'de forma giyen 22 yaşınd...
''Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği tranfer yarışını ne zaman kazandı?'' ''Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği tranfer yarışını ne zaman kazandı?'' - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ''Mehmet Ekici'' konusun...
Levent Nazifoğlu: Chedjou inşallah Trabzonspor'a gider Levent Nazifoğlu: Chedjou inşallah Trabzonspor'a gider - Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifo...
Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor Bu transfer kararı ''büyük risk'' taşıyor - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yönetim arası...
Gökhan Töre futbolu bıraktı mı? Gökhan Töre futbolu bıraktı mı? - Dizinden geçirdiği operasyon sonrasında sezonu kapatan Gö...
Mehmet Ekici'nin yerini ilk günden doldurdu Mehmet Ekici'nin yerini ilk günden doldurdu - Bursaspor maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzer...
Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro Ricardo Quaresma için 5 milyon Euro - Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın yıllı...