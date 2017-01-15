Aziz Yıldırım'dan flaş Mehmet Ekici açıklaması!

15 Ocak 2017 21:52

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici transferi konusunda flaş ifadeler kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ekici transferi hakkındaki sözleri:

Biz Mehmet Ekici'ye talip olmadık. Mehmet, G.Saray'la görüşmeler yapıyormuş. Sonra Trabzon kanadından bize önerildi. Biz de 'tamam' dedik. İki ay önce bizden Aatıf ve Fernandao'yu istediler. Sonra takas gündeme geldi.

Biz Trabzonspor'a parasal olarak 'bu transferi yapalım' dedik. Mehmet Ekici için 2 milyon Euro teklif ettik, onlar 'hayır' diyor. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de oynamak istediğini ve önceliğinin burası olduğunu söyledi. Trabzonspor da çocuğun bu söylediğini dikkate almalı.

Antalya'ya ben Aatif konusunda sitem ettim, 'bu çocuğun aklını karıştırıyorsunuz' dedim. Ben Antalyaspor Başkanı ile zerre konuşmadım. Ben kendisini tanımam zaten, babasını tanırım.

'Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye gelmesin, Fenerbahçe kuvvetlenir' diye düşünüyorlar. Bir oyuncuyla ne kadar olur, saçma.