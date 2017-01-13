Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a sürpriz teklif!

13 Ocak 2017 01:43

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, "futbolun Obradovic'in buldum. Bırakmam" diyerek Dick Advocaat'la daha uzun yıllar çalışmak istiyor. Hollandalı teknik adamın yaşına pek takılmayan Yıldırım, "genç diye aldığımız hocaların hepsini cebinden çıkarır. Taş gibi" diyor. Her fırsatta Advocaat'a, "gel sözleşmeni uzatalım. Bizimle kal" diyen Yıldırım'a Hollandalı hocanın cevabı ise çok net:

Acele etmeye gerek yok. Yeteri kadar uzun süredir futbolun içindeyim. Yarın öbür gün, şampiyonluk kaçar. Beklentilerin uzağında kalırız. Sonra sözleşmeyi feshetmek için uğraşır dururuz. Bir şampiyon olalım. Sonrasına bakarız. Sizinle anlaşmak kolay.