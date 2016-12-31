31 Aralık 2016, Cumartesi
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Aziz Yıldırım ve Muharrem Usta'yı Mehmet Ekici bir araya getiriyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki buzları Mehmet Ekici eritecek...


31 Aralık 2016 09:49


İki kulüp arasında 3 Temmuz sürecinde kopan bağlar Ekici'nin euro sevdası ve İstanbul aşkı yüzünden birleşme noktasına geldi.

Beşiktaş ve G.Saraylı iki yönetici Ahmet Nur Çebi ve Levent Nazifoğlu'nun aksine Ali Yıldırım'ın, 10 gün önce Mehmet'in babası Hacı Ekici'ye çektiği rest işe yaradı. "Trabzonspor'dan izin almadan seninle görüşmem" dediği Hacı Ekici, Başkan Muharrem Usta'dan aldığı yetkiyle İstanbul'a geldi. Ali Yıldırım'a iletti.

Ali Yıldırım'ın bu tutumundan etkilenen Usta, Hacı Ekici'ye Fenerbahçe ile görüşme izni verdi. Yıldırım, Ekici'ye Trabzonspor'da aldığı 1.4 milyon euro'dan fazlasını teklif etmeyeceklerini şartlarının net olduğunu söyledi. Ali Yıldırım, Usta’dan randevu isterken, Trabzonspor Başkanı ise böyle bir görüşmede karşısında muhatabı olarak Başkan Aziz Yıldırım’ı görmek istediğini iletti. Başkan Yıldırım’ın bu davete vereceği cevap transferin kaderini belirleyecek.

Aziz Yıldırım’ın davete icabet ederse ikili yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'a bir araya gelecek. Ekici transferine son noktayı koyacak. Başkan Usta’nın Ekici’den zaten umudu kestiği ama iki tarafın ayağına gelen bu fırsatın kaçırılmaması konusunda oldukça istekli olduğu bildirildi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Fenerbahçe, Trabzonspor, Mehmet Ekici, Muharrem Usta, Aziz Yıldırım



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