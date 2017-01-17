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Aziz Yıldırım ve Dick Advocaat'ın arasını bu yıldız açtı

Adanaspor beraberliği sonrasında Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör Dick Advocaat'ın arasına Robin van Persie girdi...


17 Ocak 2017 08:59

Adanaspor beraberliği sonrasında Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ile teknik direktör Dick Advocaat'ın arasına Robin van Persie girdi...

Aziz Yıldırım, pek çok oyuncu, annesi hatta babası vefat ettiği gün bile sahaya çıkıp topunu oynarken, Hollandalı oyuncunun 96 yaşındaki dedesinin rahatsızlığını bahane ederek Rotterdam'a gitmesini eleştirdi. Başkan Yıldırım, Advocaat'a, ''ligin ikinci yarısına hazırlanırken, ilk yarıda da iyi bir kamp dönemi geçirmeyen bir oyuncuyu 5 gün tatile göndermek yanlıştı'' dedi.

Advocaat ise, ''önemli olan futbolcuların moral motivasyonu'' karşılığı verince Yıldırım'ın ''böyle profesyonellik olmaz'' diyerek tepki verdiği gelen bilgiler arasında.

Yıldırım, Ozan Tufan ve Salih Uçan'a patladı

Adanaspor faciası sonrasında Başakşehir'in 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım soyunma odasında yağdı gürledi... Başkan Aziz Yıldırım maç sonunda ''bu takımın bu kadar kötü oynama hakkı yok'' sözlerini kullandı. Genç oyuncular Ozan Tufan ve Salih Uçan'ı isim vermeden ama direkt yüzlerine bakarak fırçaladı. Yıldırım, ''bu formanın ağırlığını bilmeden kendisini dünya yıldızı sananlarla görüşeceğiz'' tepkisini verdi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: aziz yıldırım, fenerbahçe


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