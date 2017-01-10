10 Ocak 2017, Salı
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Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici konusunda son ''kriz''i de çözdü.


10 Ocak 2017 02:25

Fenerbahçe tamam... Mehmet Ekici tamam. Aatıf tamam. Trabzonspor tamam... hatta Aatıf, Trabzonspor kampına bile katıldı. Fakat sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelirken Sivasspor'la yapılan anlaşma gereği Aatıf'ın Trabzonspor'a, Ekici'nin de Fenerbahçe'ye resmi imzası açıklanamıyor. Aziz Yıldırım, Aatıf sorununu çözmek için bizzat Mecnun Odyakmaz'ı aradı. Sivasspor'un mağduriyetini karşılama sözü verdi. Aatıf'ın Trabzonspor'a transferi nedeniyle saklı olan hakkından doğan 2.5 milyon Euro'luk alacağını isteyen Odyakmaz, Yıldırım'ın bu telefonuyla ikna oldu.

Mehmet Ekici kupa maçlarında form tutacak

Sezonun son maçının ardından Dick Advocaat ile görüşme yapan yönetim Alex Karavaiev'i olduğu gibi Mehmet Ekici'yi de Antalya kampına hazır etme sözü vermişti...

Hollandalı teknik adamda, yeni oyuncuların adaptasyonu için 15 güne ihtiyacı olduğunu söylemiş ve yeni transferlerini hazırlık maçlarında görmek istemişti.

Hafta sonunda lig başlayacak Ekici daha imza atmadı. Bu hafta içinde imza atarsa Advocaat, gurbetçi oyuncuyu ilk olarak G.Birliği ile oynanacak kupa maçında deneyecek. Sonra hazır olduğuna kanaat getirirse Başakşehir maçında sahaya sürecek. Aksi taktirde Amdespor maçında Ekici'ye bir şans daha verecek.

Kaynak: Fotospor

Etiket: aziz yıldırım, fenerbahçe


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