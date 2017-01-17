17 Ocak 2017, Salı
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Aziz Yıldırım kendini yaktı

Fenerbahçe, Pazar akşam Adanaspor ile 2-2 berabere kalırken Başkan Aziz Yıldırım’ın hedefinde hakemi Serkan Çınar vardı...


17 Ocak 2017 08:48

Fenerbahçe, Pazar akşam Adanaspor ile 2-2 berabere kalırken Başkan Aziz Yıldırım’ın hedefinde hakemi Serkan Çınar vardı...

Serkan Çınar maç sonunda Başkan Aziz Yıldırım'ın çok eleştirdiği pozisyon için devre arasında Hasan Çetinkaya'ya 4'üncü hakemi aracılığıyla ''ben penaltı görmedim'' dedi. Yıldırım’ın devre arasında koridora inerken, Çetinkaya’yı yanına çağırdığı ve hakemin duyacağı şekilde, ''Hasan git sor, penaltıyı neden vermedi?'' bağırdığı ve olayın bu şekilde geliştiği bildirildi.

Aziz Yıldırım'ın cezası 7.5 ayı bulabilir

Devre arasında hakem Serdar Çınar'a tepki göstermek için hakem odasına koridoruna kadar gelen ve daha sonra da maç bitiminde futbolun tüm organlarını topa tutan Aziz Yıldırım'a şimdiye kadar görülmemiş bir ceza gelmesi bekleniyor.

Yıldırım'ın devre arasındaki çıkışı, ''Hakem soyunma odası koridorlarındaki müsabaka hakemine yönelik hakaret'' olarak yorumlanırsa cezası 6 ayı bile bulabilecek. Yıldırım'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar ise ''Sportmenliğe aykırı açıklamaları'' olarak nitelendirilirse 45 gün ekstra bir ceza daha eklenecek. Toplam ceza 7.5 ayı bulabilecek.

Kaynak: Fotospor

Etiket: aziz yıldırım, fenerbahçe


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