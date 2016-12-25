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Aziz Yıldırım, asrın hamlesini Brezilya'da yapacak!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım uzun süredir planladığı Brezilya seyahatine sonunda çıkıyor...


26 Aralık 2016 00:07


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım uzun süredir planladığı Brezilya seyahatine sonunda çıkıyor...

Transferde UEFA'nın getirdiği finansal fair-play kuralları yüzünden eli kolu bağlananan Yıldırım yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde çalışılan sürpriz hamleyi hayata geçirmek için Sao Paulo'nun yolunu tutuyor.

Bu proje kapsamında Güney Amerika'da pek çok kulübün elindeki değerli oyuncuların haklarının belli bir kısmını satarak ayakta durmalarından yararlanılacak. Bu amaçla Başkan Yıldırım, 1.5 yıl önce temellerini attığı fon şirketi için son imzaları atacak.

Bu şirket üzerinden gelecek vaadeden oyuncuların haklarının belli kısmı satın alınacak. Sonraki dönemde Fenerbahçe'de oynayabilecek olanlar gelecek. Diğerlerinden ise her satıştan belli oranlarda paralar kazanılacak.

Futbolcu alıp-satan fon şirketinin Fenerbahçe ile organik bağı bulunmayacak. Şirket yönetimi İstanbul'dan sağlanacak daha önce Fenerbahçe'de oynamış kulüple ilişkileri bulunan bir isim de başına geçecek.

Kemalettin Şentürk, Saffet Akyüz ve Müjdat Yetkiner sayesinde Güney Amerika'da çok büyük bir futbolcu "database"i oluşturan yönetim bir sonraki aşamaya geçme kararı aldı.

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Kaynak: Fotospor

Etiket: aziz yıldırım, fenerbahçe



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