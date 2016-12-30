Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'in gitmesini istemiyor

30 Aralık 2016 00:56

Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor'un ısrarla istediği Ömer Ali Şahiner'le bir görüşme yaptı...

Trabzonspor'un Türkiye'nin 4 büyük takımından birisi olduğunu ama şu anda bordo-mavili formayı giymenin ateşten gömlek olduğunu söyledi. Gitmek isterse önünü kesmeyeceğini ama Trabzonspor'un son dönemde Fenerbahçe'nin 80'lerdeki gibi sürekli oyuncu alıp satan ve kadro değiştiren bir yapısı olduğunu anlattı. Bu dönemde Trabzonspor'a gitmenin iyi bir tercih olmayacağının üzerinde durdu.