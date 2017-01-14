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Aykut Kocaman fena patladı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Aykut Kocaman, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği kararlara isyan etti.


14 Ocak 2017 21:50

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Aykut Kocaman, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği kararlara isyan etti.

İşte Aykut Kocaman'ın, Galatasaray maçı sonrasındaki açıklamalarından notlar:

Galatasaray'ı rahatlatan hakem Mete Kalkavan oldu. Durup dururken oyuncumuzu attı.

Birkaç parça bir şey söylemek lazım. Rakibe saygı gösteriyoruz. Hakemlere de saygı gösteriyoruz ama bu saygının 10'da 1'ini istiyoruz. 120 km koşmuşuz. Çok ciddi bir durum bu.

Çok çalışan bir grup var. Ama olmuyor, olmuyor. Doğru çalışıp yol almak mümkün değil. Bizim ülkemiz ilişkilerin yoğun olduğu bir ülke. Bu yüzden de bu kadar becerikli insanların olduğu alanda patinaj yapıyoruz.

Galatasaray'ın bizi yenmesi normal, buna gocunmuyorum. Ama bizim de hayallerimiz var. Oyuncunun söylediği lafı ben de Mete Bey'e söylüyorum. Sur değilsiniz, korkuyorsunuz. Konuşmak istemiyorum ama durum bu. Benim derdim Galatasaray ile ilgili değil, düzenle ilgili.

Kaynak: Bein Sports

Etiket: aykut kocaman, atiker konyaspor


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