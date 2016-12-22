Ziraat Türkiye Kupası G Grubu mücadelesinde Aydınspor 1923, Adnan Menderes Stadı'nda Bursaspor'u konuk etti.
Aydınspor 1923 - Bursaspor karşılaşması 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı.
Aydınspor 1923'ün golünü 17. dakikada Reşo Akın atarken, Bursaspor mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Bursaspor'da Joshua John 44. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Daha sonra Hamza Hamzaoğlu 3 oyuncu değişiklik hakkını da kullandı. 58. dakikada Merter sakatlanıp, oyuna devam edemeyince Bursaspor mücadeleyi 9 kişi tamamlamak zorunda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Aydınspor 1923'ün puanı 4 oldu. Bursaspor'un puanı ise 4.