01 Ocak 2017 19:21

Galatasaray Odeabank kadrosuna bu sezon katılan ve başarılı performansı ile kısa zamanda taraftarın sevgilisi haline gelen Amerikalı basketbolcu Austin Daye'in Reina 'da yaşanan terör saldırısından kılpayı kurtulduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bu gerçeği bizzat açıkladı.

İşte Daye'in açıklaması;

"Dün gece Reina'da restoranda ve gece kulübünde yaşananlara hala inanamıyorum. Rezervasyonum vardı ve son dakikada iptal etmiştim. Tanrı'ya şükrediyorum. ve 2017'de daha iyi, barış içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan değil, cani. Dualarım bu harika şehirdeki insanlar ve saldırıda zarar gören herkesle birlikte."

Pazar günü de Sarıyer'de camide olay

İstanbul Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde buluna Kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa Camii’de 15 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını ve olay esnasında camide bulunan bir kişiyi yaraladı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, ikindi namazı esnasında meydana geldi. Babasıyla tartışan 15 yaşındaki G.A., babasının camiye gitmesi sonrasında evden aldığı tüfekle Kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa Camii’de babası A.A.’ya ateş eti. Açılan ateş sonucunda baba A.A. ile olay esnasında camide ulunan Y.D. adlı bir vatandaş yaralandı. Olay sonrasında kaçan G.A. kısa sürede yakalanırken, vatandaşlar yaralılar için ambulans çağırdı.

Yaralı iki şahıs ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.