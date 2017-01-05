Aubameyang için iddia! Teklif dünya rekoru kırar…

05 Ocak 2017 00:50

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang’ın transferi için Çin’in Shanghai SIPG kulübünün 150 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

İtalyan spor gazetecisi Tancredi Palmeri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Shanghai SIPG’in Dortmund’un yıldız oyuncusu için 150 milyon Euro’yu gözden çıkardığını iddia ederek, “Aubameyang, Shanghai’den yıllık 41 milyon Euro, kulübü Borussia Dortmund da 150 milyon Euro teklif aldı. İki teklif de dünya rekoru kırar” ifadesini kullandı.

Rekor teklifin gerçekten yapılıp yapılmadığını araştıran Bild Gazetesi ise, Dortmund Kulübü’nün “Bize herhangi bir kulüpten böyle bir transfer teklifi ulaşmadı” açıklamasına yer verirken, “Bu iddia doğru olmayabilir, ama gerçek olan şu ki, Çinliler geçmişte yıldız oyuncular için yüksek rakamlar ödedi. Çin kulübü Shanghai SIPG, Brezilyalı Oscar’ı Chelsea’den 70 milyon Euro’ya, Shanghai Shenhua da Arjantinli ünlü futbolcu Carlos Tevez’e yıllığına 40 milyon Euro ödeyerek transfer etti” şeklinde yazdı.

Bild ayrıca, Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski’yi de 4 Çin kulübünün transfer etmek istediğini yazdı.