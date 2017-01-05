05 Ocak 2017, Perşembe
> Dünyadan Futbol > Aubameyang için iddia! Teklif dünya rekoru kırar…

Aubameyang için iddia! Teklif dünya rekoru kırar…

Çin Süper Lig ekiplerinin Avrupa'daki yıldızlara yaptığı dev teklifler bir yenisi daha eklenebilir! İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Aubameyang'a yapılan teklifin bir dünya rekoru olduğunu söyledi.


05 Ocak 2017 00:50


Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang’ın transferi için Çin’in Shanghai SIPG kulübünün 150 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

İtalyan spor gazetecisi Tancredi Palmeri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Shanghai SIPG’in Dortmund’un yıldız oyuncusu için 150 milyon Euro’yu gözden çıkardığını iddia ederek, “Aubameyang, Shanghai’den yıllık 41 milyon Euro, kulübü Borussia Dortmund da 150 milyon Euro teklif aldı. İki teklif de dünya rekoru kırar” ifadesini kullandı.

Rekor teklifin gerçekten yapılıp yapılmadığını araştıran Bild Gazetesi ise, Dortmund Kulübü’nün “Bize herhangi bir kulüpten böyle bir transfer teklifi ulaşmadı” açıklamasına yer verirken, “Bu iddia doğru olmayabilir, ama gerçek olan şu ki, Çinliler geçmişte yıldız oyuncular için yüksek rakamlar ödedi. Çin kulübü Shanghai SIPG, Brezilyalı Oscar’ı Chelsea’den 70 milyon Euro’ya, Shanghai Shenhua da Arjantinli ünlü futbolcu Carlos Tevez’e yıllığına 40 milyon Euro ödeyerek transfer etti” şeklinde yazdı.

Bild ayrıca, Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski’yi de 4 Çin kulübünün transfer etmek istediğini yazdı.

Etiket: Pierre-Emerick Aubameyang



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Mitrovic, İstanbul'a geldi

Mitrovic, İstanbul'a geldi

Haluk Levent feat Fikret Orman

Haluk Levent feat Fikret Orman

Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi geldi

''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...''

''Türkiye'de Pele - Maradona havası yaratılmış...''


''Arda, Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak girer''
''İ.ne miyiz hocam?''
''Irina Shayk, çok değişik fantezileri olan bir hanım kızımız''
En güzel futbolcu
Podolski açıkladı: Evet teklif var
Galatasaray, Emrah Başsan'i yeniden kiraladı

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Haluk Levent feat Fikret Orman


EN ÇOK OKUNANLAR
Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti - Galatasaray'ın milyon Euro'lar beklediği Podolski transfe...
Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor - Dick Advocaat'ın tavsiyesiyle Sunderland'e transfer olan ...
Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... - Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, bir ay önce Arjen Robben...
Galatasaray'dan geleceğe yatırım Galatasaray'dan geleceğe yatırım - Galatasaray, Vitesse'de forma giyen ve birçok takımın tal...
Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu - Almanya'dan Kicker, 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi ...
Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi - Galatasaray savunmasını güçlendirmek için harekete geçti....
Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart - Yeni yıl tatili için Amsterdam'a gitmeden önce Başkan Azi...
Beşiktaş, Matej Mitrovic işini 4.5 milyon Euro'ya bitirdi Beşiktaş, Matej Mitrovic işini 4.5 milyon Euro'ya bitirdi - Beşiktaş, Hırvatistan 1. Ligi lideri HNK Rijeka’nın stope...
Serdar Taşçı, Trabzonspor ile anlaştı Serdar Taşçı, Trabzonspor ile anlaştı - Rus basını Serdar Taşçı'nın Trabzonspor'a transfer olduğu...
Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi - Galatasaray'dan Aurelien Chedjou'yu isteyen Marsilya, sar...