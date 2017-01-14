Atletico Madrid favori

54.907 kişi kapasiteli Vicente Calderón Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Carlos Clos Gomez yönetecek.
Ev sahibi takımda Tiago Mendes, Lucas Hernandez, misafir takımda ise Felipe Gutierrez, Antonio Sanabria sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
İki Takım Arasında Oynanan Son 10 Resmi Maçta:
Atletico Madrid 7, Real Betis 1 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.
Atletico Madrid 23 gol atarken, Real Betis 8 golle karşılık verdi.
6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
2-3 ve 4-6 gol aralığında biten 4'er maç bulunuyor.
Atletico Madrid 8 ve Real Betis 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.