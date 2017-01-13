13 Ocak 2017, Cuma
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Atiker Konyaspor ile Galatasaray 31. randevuda

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında yarın oynayacakları maç ile birlikte 31. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 23’e 2 üstünlüğü bulunuyor.


13 Ocak 2017 15:41

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda saat 19.00’da Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 33 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 3. sırada yer alırken, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 24 puanla 7. sırada bulunuyor.

31. randevu
Atiker Konyaspor ile Galatasaray, bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-kırmızılılar 23 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise sadece 2 kez kazanabildi. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan 30 karşılaşmada Galatasaray rakip fileleri 63 kez havalandırırken, Konyaspor ise 17 gol kaydetti.

Galatasaray’da cezalı ve sakat oyuncular düşündürüyor
Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına birçok oyuncusundan yoksun olarak çıkacak. Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda kırmızı kart gören Yasin Öztekin ile Bruma cezalarından dolayı oynamayacak. Sakatlıkları devam eden Cenk Gönen, Serdar Aziz, Eray İşçan, Cavanda, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş de forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, Muslera ile Podolski’yi ise Konyaspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Rodrigues, sahaya iniyor
Galatasaray’ın Yunanistan ekiplerinden PAOK’tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor maçında Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek. Takımdaki sakat ve cezalı futbolcuların olmasından dolayı Riekerink’in Rodrigues’e şans vermesi bekleniyor.

Sneijder ile De Jong, sınırda
Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcuları Wesley Sneijder ile Nigel de Jong, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Mete Kalkavan düdük çalacak
Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sarper Barış Saka.

Kaynak: İha


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