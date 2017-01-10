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Atiker Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.


10 Ocak 2017 19:09

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Atiker Konyaspor - Galatasaray maçı 14 Ocak Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Atiker Konyaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Garry Rodrigues sahaya çıkıyor

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in hedefi, Yasin Öztekin'in kadro dışı bırakıldığı ortamda yeni transfer Garry Rodrigues'i Konyaspor deplasmanında sahaya sürmek. Bu sezon PAOK formasıyla hiç sağ açık oynamayan Hollandalı oyuncu Garry Rodrigues, en son geçen sezon Levadiakos ve Platanias maçlarında bu mevkide forma giymişti. O iki maçta da gol veya asist yapamadı.

Yasin Öztekin'e af çıktı

Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından takıma dahil edilecek.

Galatasaray'da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak. Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.

Galatasaray kalecisiz kaldı

İlk yarının en çok eleştirilen ekiplerinden birisi olmasına karşın topladığı puanlarla liderin 3 puan gerisinde kalan Galatasaray'da ise ikinci yarı öncesinde tehlike çanları çalıyor. PAOK'tan Garry Rodriguez'i transfer eden sarı-kırmızılı ekip, buna karşın Olcan Adın, Hamit Altıntop, Jem Paul Karacan, Lucas Ontivero ve Kolbein Sigthorsson'la yollarını ayırdı. Endoğan Adili ise kadro dışı. Sarı-kırmızılı ekip asıl darbeyi ise sakatlıklardan yedi. Takımın 3 kalecisi Muslera, Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Savunmadan Serdar Aziz, Koray Günter ve Cavanda sakat. Orta sahadan Tolga Ciğerci iyileşmesine karşın takıma yeni katıldı. Tolga gibi Sinan Gümüş ve Podolski'nin de durumları belirsiz. Ayrıca sezonun en formda isimlerinden Bruma sarı kart, Chedjou ve Yasin kırmızı kart cezalısı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: atiker konyaspor, galatasaray


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