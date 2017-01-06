Athletic Bilbao-Barcelona maç sonucu: 2-1

06 Ocak 2017 09:49

İspanya Kral Kupası dev maça sahne oldu. Athletic Bilbao seyircisi önünde Barcelona'yı ağırladı. Barcelona'nın ikinci yarısını tek kale oynadığı mücadeleden Bilbao, 9 kişi kalmasına rağmen ilk yarıda bulduğu iki golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Maçın yıldızı Aduriz

Aduriz 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Aduriz, 3 dakika sonra Inaki Williams'ın attığı golün asistini yaptı. Bilbao ilk yarıyı 2-0 öne kapattı. İkinci yarıya çok baskılı başlayan Barcelona 52. dakikada süper yıldızı Lionel Messi ile skoru 2-1'e getirmeyi başardı. 2-1'den sonra Atletico kalesini ablukaya alan Barcelona, Bibao savunmasını geçemedi.

Arda yoktu

Bilbao dakika 74'de Raul Garcia ve dakika 80'de Ander Iturraspe'nin gördüğü kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamladı. Barcelona son dakikada çok net bir gol pozisyonundan faydalanamadı.Milli yıldızımız Arda Turan mücadelede ilk 18'de olmasına rağmen şans bulamadı.