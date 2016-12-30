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Aslan Euroleague'de kayıp!

Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank evinde Brose Bamberg'e 90-75'lik skorla mağlup oldu.


30 Aralık 2016 21:56


THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında Galatasaray Odeabank, Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 15 sayı farkla 90-75 yenildi.

Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Galatasaray, toplamda 11 yenilgi yaşarken, Brose Bamberg 6. galibiyetini elde etti.

Çekişmeli başlayan müsabaka karşılıklı basketlere sahne olurken, periyodun son dakikasına kadar iki takım da oyunda üstünlüğü ele alamadı. Galatasaray Odeabank'ın Schilb, Pleiss ve Micov ile sayılar bulduğu bu bölümde konuk ekibin sayı yükünü ise Causeur ile Strelnieks çekti. Son 1 dakikasına 19-19 eşitlikle girilen ilk periyodu Brose Bamberg, pota altında Theis'in sayıları ve son saniyede kendi sahasından Strelnieks'in bulduğu 3 sayılık basketle 24-19 önde geçti.

İkinci çeyreğin başlarında Galatasaray Odeabank'ın yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Alman ekibi, Strelnieks ve Theis'in sayılarıyla 14. dakikada farkı 8 sayıya (26-34) çıkardı. Ardından Daye'nin pota altından ve dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle oyunu dengeleyen sarı-kırmızılılar, farkı 16. dakikada 3 sayıya (36-39) indirdi. Brose Bamberg, Galatasaray Odeabank'ın öne geçmesine izin vermedi ve 8-0'lık bir seri yakalayarak 18. dakikada farkı bu kez 11 sayıya (36-47) yükseltti. Konuk ekip, devreyi de 47-38 galip durumda kapattı.

İkinci yarıya Pleiss ile Micov'un sayılarıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, 22. dakikada skoru 44-47'ye getirerek farkı yeniden 3 sayıya çekti. Üst üste hücumlardan boş dönen Galatasaray Odeabank'a Melli, Causeur ve Miller'ın basketleriyle karşılık veren Alman ekibi, 15-1'lik seri yakalayarak 26. dakikada 17 sayılık (45-62) farka ulaştı. Savunmada ve hücumda başarılı bir performans ortaya koyan Brose Bamberg, son çeyreğe 22 sayı farkla 74-52 üstün girdi.

Brose Bamberg, son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Skor avantajını iyi kullanan konuk ekip, Galatasaray Odeabank'ta Tyus'un çabalarına karşın farkın kapanmasına izin vermedi ve müsabakadan 90-75 galip ayrıldı.

Öte yandan, müsabakanın son bölümünde, tribünde bulunan taraftarlar tezahüratlarla sergilenen oyuna tepki gösterdi.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 3, Göksenin Köksal, Micov 11, Schilb 9, Pleiss 15, Fitipaldo, Diebler, Tyus 13, Daye 22, Thompson 2

Brose Bamberg: Causeur 15, Zisis 11, Radosevic 2, Melli 10, Miller 8, Strelnieks 18, Heckmann 5, Veremeenko 2, Theis 14, Lo 5, Staiger

1. Periyot: 19-24

Devre: 38-47

3. Periyot: 52-74

Etiket: Galatasaray, Euorleague



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