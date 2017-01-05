05 Ocak 2017, Perşembe
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Asena Atalay: Caner'in haberini sunmam

Asena Atalay, geçtiğimiz sene boşandığı eski eşi Caner Erkin'in evlilik haberini sunduğu magazin programında okumak istemedi...


05 Ocak 2017 11:49


Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Magazin gündemini 3 gündür meşgul eden haber futbolcunun eski eşi Asena Atalay'ın da gündemine geldi.

YAPIMCIDAN RİCA ETTİ

Asena, geçen Ocak'ta boşandığı Caner Erkin'in haberini sunucusu olduğu Kanal D'deki Magazin D'de okumak istemedi. Bunu sözleşmeli olduğu BES Yapım'a iletti.

Asena Erkin, "Oğlum Çınar'ın mutluluğunu tabii ki isterim. Bir sorunum yok ama Caner'in haberini mümkünse sunmak istemiyorum" dedi. Bunun üzerine evlilik haberi Asena'nın sunduğu bölümlerden çıkartılıp, programın 'magazin turu' bölümüne alındı.

"HABERİ SUNMAM" DEMİŞTİ

Asena boşandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Caner gün gelir aşık olabilir ama programda bu haberi sunmam"

Etiket: asena atalay, caner erkin



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