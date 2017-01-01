01 Ocak 2017 21:33

İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Arsenal, Crystal Palace’ı 2-0 yendi. Mücadelede Giroud'nun attığı gol hafızalara kazınacak cinstendi.

Premier Lig’in 19. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Ligin iddialı takımlarından Arsenal, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace’ı Olivier Giroud’un 17 ve Alex Iwobi’nin 56. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Arsenal’in Fransız forvet oyuncusu Giroud, sahalarda nadir görülen bir gole imza attı. Alexis Sanchez’in sol kanattan yaptığı ortada Giroud, arkasında kalan topa "akrep vuruşu" diye bilinen şekilde dokundu. Üst direğe çarpan top ağlarla buluştu.