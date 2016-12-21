Arkas Spor, Almanya deplasmanında

21 Aralık 2016 12:32

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında 22 Aralık Perşembe günü Alman ekibi VfB Friedrichshafen'a konuk olacak.

Gruptaki ilk maçında Rus ekibi Zenit'e 3-0 mağlup olan Arkas Spor, Alman ekibi VfB Friedrichshafen ile TSİ 22.00'de ZF Arena'da karşılaşacak. Müsabakayı Romanya'dan Alin Mateizer ile Polonya'dan Agnieszka Michlic yönetecek.

Grubun diğer karşılaşmasında Rus ekibi Zenit, Fransız temsilcisi Paris Volley'i bugün konuk edecek. Avrupa kupalarında 85. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 84 karşılaşmada 49 galibiyet elde etti, 35 yenilgi aldı.

Zenit'in lider durumda bulunduğu grupta ikinci hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takımlar O G M AS VS P

1. Zenit 1 1 0 3 0 3

2. VfB Friedrichshafen 1 1 0 3 2 2

3. Paris Volley 1 0 1 2 3 1

4. Arkas Spor 1 0 1 0 3 0