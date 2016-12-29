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Arkadaşını kırmayan Hamit'in başına glemeyen kalmadı!

Hamit Altıntop, Yıldıray Baştürk'ü temsilen Tuzlaspor'un yönetimini devralan oyuncularla aynı karede yer aldı. Ne olduysa bundan sonra oldu. Arkadaşına yardımcı olmak isteyen Hamit'e yaptığı bir hata sonrasında denmeyen kalmadı.


29 Aralık 2016 13:07


Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 3-2 mağlup olması, artık son saatlerini yaşadığımız 2016 yılının en büyük sürprizlerinden biri oldu.

Ancan olayın asıl önüne geçen ise Hamit Altınop'a yapılan suçlamalar oldu. Hamit Altıntop'u Tuzlaspor yönetiminde sanan ''iki ünlü yorumcu'' tecrübeli futbolcuya suçlamalarda bulundular.

İşin aslına gelince Hamit Altıntop'un Tuzlaspor yönetiminde bulunan futbolcularla aynı karede yer almasının tek nedeni arkadaşı Yıldıray Baştürk'ü temsilen orada olması. 

Tuzlaspor yönetiminden açıklama:

Dün oynanan Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından sosyal medyada Hamit Altıntop ile alakalı yapılan yorumlara ve haberler hakkında Tuzlaspor Yönetimi açıklama yaptı.

Mavi-beyazlı takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan Tuzlaspor - Galatasaray karşılaşması sonrasında ortaya atılan asılsız iddialara cevabımızdır:

Milli futbolcumuz Hamit Altıntop’un kulübümüzle hiçbir ilişkisi ve alakası bulunmamaktadır. Biz eski futbolcular olarak yeni bir yönetim modeli örneği sergileyeceğimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Yönetim kurulumuzda Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk dışında kimsenin yer almadığını hassasiyetle yinelemeyi bir borç biliriz" denildi.

NELER YAŞANDI?

Karşılaşmayı yayıncı kuruluşunda yorumculuk yapan Levent Tüzemen, maç sonrası olay yaratacak ifadeler kullanmıştı. Galatasaray'ın yediği 2. golde büyük bir hata yaparak topu rakibe kaptıran Hamit Altıntop'a dikkat çeken Tüzemen, şunları söylemişti:

TÜZEMEN: "YÖNETİM VE RIEKERINK BUNU NASIL GÖRMEZ!"

"Hamit Altıntop, Galatasaray'ın oynadığı Tuzlaspor'un yönetim kurulu üyesi. O zaman Galatasaray'ın oyuncusu olarak maça çıkma! Kusura bakma, sen buranın yönetim kurulu üyesisin, senin maçta işin yok. Maç başı para alacaksın diye çıkıyorsun. Şimdi şeytanın avukatlığını yaparsak yanlış yerlere gideriz. Bir hata yaptın, onun sonucunda skor 2-1 oldu. Galatasaray yönetimi ve Riekerink bunu görmedi mi? Hamit'in Tuzlaspor'a karşı iki maçta da oynaması hataydı.

Hamit burada topla yerden kalkamadı, dürttü ve o top rakibe gitti gol oldu. Normal koşullarda samimi konuşuyorum; futbol Hamit'i bırakmış. Bir senedir top oynamayan Hamit'in bu ağır temposuyla, geri dönemeyişiyle hiç şansı yok."

Hamit Altıntop, kendi yarı alanının ortasında topun üstüne basınca dengesini kaybetti ve Tuzlasporlular topu kaparak golü attı.

AHMET ÇAKAR: 'HAMİT RESMEN YÖNETİMDE İSE BUNUN ADI ŞAİBEDİR'

Ahmet Çakar da Twitter hesabından yazdığı mesajda, "Eğer Hamit Altıntop Tuzlaspor yönetim kurulunda ise (resmen) bu maç FIFA kurallarına göre şaibelidir" dedi.

Ahmet Çakar daha sonra Hamit Altıntop'un, Tuzlaspor'un yönetimini devralan eski futbolcularla birlikte Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya yaptığı ziyaretin fotoğrafını paylaşıp, "İşte Tuzlaspor'un sahipleri. Tanıdık var mı acaba?" diye yazdı.

 

Kaynak: Fotospor

Etiket: tuzlaspor, hamit altıntop



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