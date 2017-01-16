Arjen Robben, Bayern Münih'le uzattı!

16 Ocak 2017 17:54

Birkaç sezondur Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan, Bayern Münih ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arjen Robben, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

Alman deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robben'in bu sezon 14 maçta 6 golü bulunuyor. 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Bayern CEO'su Karl Heinz Rummenige de açıklama yapmış ve Robben'le anlaştıklarını dile getirmişti.

Türkiye, Çin ve MLS...

Robben'e son sezonlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da talip olmuş ve yıldız oyuncunun sakatlığı uzun süre taraftarların tartışma konusu olmuştu. Yıldız oyuncuya kısa vadede ise Çin ve Amerikan MLS Ligi'nden de teklifler gelmiş ama Robben, en az 1 sezon daha Bayern Münih'te kalmak istediğini dile getirmişti.