14 Ocak 2017, Cumartesi
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Arda Turan yine golünü attı

La Liga'nın 18. haftasında Barcelona, sahasında Las Palmas'ı konuk etti. Milli futbolcumuz Arda Turan'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadeleden Barcelona 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Arda Turan'da mücadelede 1 gol atma başarısı gösterdi.


14 Ocak 2017 20:22

Ligde Real Madrid'in ardından 2. sırada yer alan Barcelona, ligin istikrarlı ekiplerinden Las Palmas'ı konuk etti. Milli yıldızımız Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadeleden Barcelona 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Arda Turan dakika 59'da skoru 4-0'a getiren golü attı.

Suarez perdeyi açtı

Barcelona'da gol perdesini dakika 14'de Luis Suarez açtı. Dakika 52'de Lionel Messi skoru 2-0'a getirdi. 57. dakikada tekrar sahneye çıkan Suarez soru 3-0'a getirdi.

59'da sahneye çıktı

Dakika 59'da Milli yıldızımız Arda Turan golünü atarak skoru 4-0'a getiren golü attı. 80. dakikada Aleix Vidal skoru belirledi. Barcelona maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Neymar'ı kesti

Teknik direktör Luis Enrique, son haftaların formsuz ismi Neymar'ın yerine 2 maçtır forma vermediği Arda Turan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Etiket: barcelona, las palmas


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