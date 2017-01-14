Arda Turan yine golünü attı

Ligde Real Madrid'in ardından 2. sırada yer alan Barcelona, ligin istikrarlı ekiplerinden Las Palmas'ı konuk etti. Milli yıldızımız Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği mücadeleden Barcelona 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Arda Turan dakika 59'da skoru 4-0'a getiren golü attı.
Suarez perdeyi açtı
Barcelona'da gol perdesini dakika 14'de Luis Suarez açtı. Dakika 52'de Lionel Messi skoru 2-0'a getirdi. 57. dakikada tekrar sahneye çıkan Suarez soru 3-0'a getirdi.
59'da sahneye çıktı
Dakika 59'da Milli yıldızımız Arda Turan golünü atarak skoru 4-0'a getiren golü attı. 80. dakikada Aleix Vidal skoru belirledi. Barcelona maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.
Neymar'ı kesti
Teknik direktör Luis Enrique, son haftaların formsuz ismi Neymar'ın yerine 2 maçtır forma vermediği Arda Turan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.