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Arda Turan ve Ebru Şallı önceki akşam aynı mekanda buluştu

Arda Turan ile Ebru Şallı önceki akşam Şişli’de Ebru Gündeş’i dinledi. Çıkışta futbolcu, ‘Yanlış birşey sorarsanız keserim’ diyerek röportaj verirken mekandan yarım saat sonra ayrılan Ebru Şallı ise, ‘Ne münasebet. Ülkede bu kadar sorun varken’ dedi.


26 Aralık 2016 13:55


Barcelona'lı yıldız Arda Turan kardeşi Okan Turan, Gökhan Şükür ve Esat Yontuç ile Günay restoranda Ebru Gündeş'i dinlemeye geldi. Aynı mekana Ebru Şallı'da daha önce geldi ve arkadaşlarıyla bir masada oturdu. Ebru Gündeş sahneye çıktığında Arda Turan kardeşiyle mekana girdi ve masadaki yerini aldı. Daha sonra ise Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ve Esat Yontuç masaya geliyor. Gece boyunca Ebru Gündeş'in şarkılarına eşlik eden ve ara sıra puro içen Arda Turan'ı bir başka masadan ise Ebru Şallı takip ediyordu.

ARDA KULİSE GİDEREK TEBRİK ETTİ

Daha önce sosyal medya mesajları ortaya çıkan Arda Turan ile Ebru Şallı gece boyunca uzaktan birbirlerini izlediler. Ebru Gündeş sahnesini bitirdikten sonra kulise giderek şarkıcıyı tebrik eden Arda Turan ve arkadaşları daha sonra ön kapıdan çıktı. Arda Turan çıkışta ise röportaj verirken, ‘Yanlış şey sorarsanız bırakırım‘ dedi.

Turan, ‘Ebru'yu dinleyelim dedik ağzına sağlık çok güzeldi yani. Şu anda bildiğiniz gibi yalnızım. Her şeyden dolayı mutluyum. İşime konsantreyim. Ülkemizin sıkıntılı olduğu bu durumda kendimden çıkan haberler dolasıyla çok rahatsızım. Bugüne kadar neden kaçtık ne söylemedik.' Dedi. Kardeşi Okan Turan için ise, ‘Ben de çok beğeniyorum. Okan'da başarılı. Abi kardeş iyi gidiyoruz. Annem mennun. Şöhretli anne olmaktan' dedi.

“NE SÖYLEMEM GEREKİYOR”

Arda Turan ve arkadaşları daha sonra mekandan ayrıldı ve Ebru Şallı içeride arkadaşlarıyla yaklaşık yarım saat bekledi. Ebru Gündeş'ten sonra mekanı terk ederken görüntülenen Ebru Şallı sinirli hallerle aracına binerken, ‘Ne söylemem gerekiyor, ne oluyor böyle ben anlamadım ki. Bir arkadaşımın doğum gününe geldim neden bu kadar olay oluyor ki anlamadım' derken Arda Turan'ın da içeride olduğu söylenince, ‘Olabilir yani, neden bu kadar abartıyorsunuz. Ne yazışması ya. Siz deli misiniz? Herkes bir kendine gelsin ya, ülke ne durumda siz neyin peşindesiniz‘ diyerek araca bindi.

 



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